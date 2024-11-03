مدير مدرسة بالمنوفية يستخرج مقصات وآلات حادة من حقائب التلاميذ

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تزعم قيام مدير مدرسة بالمنوفية باستخراج مقصات وآلات حادة من حقائب التلاميذ جدلا كبيرا.

ويظهر فى الصورة وجود آلات حادة بجوار لافتة تحمل اسم مدير مدرسة عبد العزيز فهمي بكفر المصيلحة، والتي أوضح ناشروها أن مدير المدرسة ضبط هذه الأدوات الحادة داخل حقائب الطلاب في هذه المدرسة الإعدادية.

رسالة المدرسة

ونشرت المدرسة نفسها على صفحتها بموقع التواصل منشورًا بعد تداول هذه الصورة فيه رسالة تربوية من مدير المدرسة لأولياء الأمور بالنظر في حقائب أبنائهم قبل خروجهم للمدرسة ومتابعتهم، مؤكدا أن المدرسة تتعامل مع الطلاب بروح القانون وبالأبوة، وأنها ستقوم بتفتيش حقائب الطلاب صباح كل يوم.

ومن جانبها، لم تصدر مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بيانا بالواقعة، لكنها أرسالت وفدا وفد من مديرى المتابعة بالإدارة مكون من محمد فايد، وصبحى الفقى، وياسر داود، وحضروا طابور الصباح وشاركوا الإخصائي النفسي باسم مطاوع فى إلقاء كلمة عن التنمر ونبذ العنف والتسامح في الإذاعة المدرسية.