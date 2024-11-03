حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين– لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك حال استقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.