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سياسة

رئيس زراعة النواب: ندعم وزير الزراعة في أي خطوات لزيادة حجم الإنتاجية

لجنة الزراعة بمجلس
لجنة الزراعة بمجلس النواب، فيتو

أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تدعم الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كل خطواته في إعادة الهيكلة بالوزارة والعمل علي النهوض بقطاع الزراعة وزيادة حجم الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلة بحضور الوزير علاء فاروق.

 

مقومات الأمن القومى المصرى

وقال الحصرى، أن الزراعة تعد أحد مقومات الأمن القومى المصرى، نظرا لأنها ترتبط بتوفير الأمن الغذائى.


وأضاف الحصرى، أن النهوض بقطاع الزراعة يأتى في مقدمة الأولويات حاليا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية، التى تبذل جهود ضخمة في التوسع الزراعى وزيادة الانتاجية لتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، في ظل التحديات العالمية حاليا.


وشدد الحصرى على أهمية التوسع الرأسي، بزيادة الإنتاجية من خلال البحث العلمى ومكافحة الأمراض.

 

زيادة المخصصات المالية المعتمدة لمكافحة سوسة النخيل

 
وطالب الحصرى بزيادة المخصصات المالية المعتمدة لمكافحة سوسة النخيل ودودة الحشد في الموازنة الجديدة.

 

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