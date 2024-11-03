الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب قفز من قطار أثناء سيره بمنشأة القناطر

مصرع شخص، فيتو
مصرع شخص، فيتو

أمرت نيابة شمال الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه نتيجة سقوطه من قطار في منشأة القناطر، نتيجة اختلال توازنه اثناء قفزه من قطار خلال سيره.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، ومعاينة الجثة.

 

مصرع شاب سقط من قطار في الجيزة 


تلقى قسم شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة حادث قطار.
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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