المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في الهرم
أمرت نيابة الهرم، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، للوقوف علي ملابسات الحادث، بعدما أسفر عن إصابة شخصين.
اندلاع حريق في شقة بالهرم
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنه إصابة شخصين ونقلا إلى المستشفى.
ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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