الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة المحطات النووية
هيئة المحطات النووية

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة.

الوظائف الشاغرة بهيئة المحطات النووية 

وأكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم سيكون إلكترونيا وحصريا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقالت الهيئة إن الوظائف الشاغرة عبارة عن:

  • وظيفة مدير عام الخدمات الطبية بالديوان العام، ويكون التقديم لها في الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.
  • وظيفة مدير عام الخدمات الطبية بالموقع، ويستمر التقديم لتلك الوظيفة خلال الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.
  • مديرعام الفتوى والعقود، ويكون التقديم لها في الفترة من 1/11 /2024، حتى 15/ 11 /2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

هيئة المحطات النووية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر الوظائف الشاغرة بهيئة المحطات النووية

مواد متعلقة

هيئة المحطات النووية تعلن نجاح تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة الثالثة بالضبعة

هيئة المحطات النووية: النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات هدف مصر الأول لتغير المناخ

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة صندوق النقد لمصر

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

هيئة المحطات النووية تعلن عن وظائف شاغرة

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads