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سياسة

وزير الزراعة: دراسة دمج هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية وميكنة خدماتهما

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  عن وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي دراسة مقترح بضم الهيئتين.

 

لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد على انتقادات النائب هشام الحصري تجاه هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.

وأضاف الوزير، أيضا هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.


وبدوره عقب النائب هشام الحصري  رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.


كما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري، مناقشة ملف مشروع الرى الحديث.

 

خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر 

وأعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلى الرى الحديث.

وأوضح الوزير، سيتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم ١٢٥ فدانا.


ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، أن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام ٢٠٢١ ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة.

ودعا الحصرى، لتبنى الحكومة  توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، على أن يتم تقسيط المبلغ على المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى  نتيجة أفضل.

ودعا إلى البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.

وعقب الوزير علاء فاروق، مؤكدا، تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.

وشدد الحصرى، على ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.

 

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