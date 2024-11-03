غدا، قطع الكهرباء عن مغذي جزيرة مطيرة في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، عن قطع الكهرباء عن مغذى جزيرة مطيرة.

وسوف يضم قطع الكهرباء مناطق جزيرة مطيرة، وذلك غدا الاثنين، من الساعة السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء.

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