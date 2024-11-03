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بيان عاجل من نقابة المهندسين بشأن أعمال تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية

المهندس طارق النبراوي،
المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين
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أصدرت نقابة المهندسين اليوم الأحد، بيانا بشأن أعمال تجديد ميدان فيكتور عمانويل بمحافظة الإسكندرية.

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين: إنه إزاء ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وما أُثير من تعليقات متباينة بين أروقة الرأي العام والرأي العام الهندسي فيما يخص تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وإيماءً لمسئولية نقابة المهندسين في كافة الأمور الهندسية باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في هذا الشأن، فقد تم التواصل مع الدكتور المهندس وليد عبدالعظيم استشاري المشروع حيث قام بالرد على العديد من الملاحظات وتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة.

وتابع بيان نقابة المهندسين: فى إطار دور نقابة المهندسين في توضيح الرؤى الهندسية المختلفة فقد تم الاتفاق على دعوة الزملاء المعماريين والمهتمين بهذا الشأن إلى لقاء مع الدكتور وليد عبدالعظيم، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً في القاعة الرئيسية بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية بالشاطبي؛ للرد على التساؤلات والاستماع إلى الآراء المختلفة وصولًا إلى ما يحقق الصالح العام.

وقال النبراوي: انتهز الفرصة لأتقدم بخالص التقدير إلى الدكتور وليد عبدالعظيم والزملاء المعماريين الذين أبدوا الاهتمام الكبير بشأن محافظتهم ودور نقابتهم.

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