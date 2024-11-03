تعليم قنا يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للمديرية

ترأس هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع الخطة الاستثمارية للمديرية بحضور مصطفى قاسم مدير عام الشؤون المالية والإدارية ودكتور نجم أحمد مدير عام التعليم الفني والدكتور محمد سيد الأمير مدير إدارة التخطيط وهناء مغربي مدير إدارة الميزانية وأحمد عبد الغفار مدير إدارة المشتريات.

المتابعة الميدانية للمدارس

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على إجراء حصر دقيق وفعلي من واقع المتابعة الميدانية للمدارس بعدد المقاعد والاحتياجات المطلوبة من الخطة الاستثمارية للمديرية في العام المالي الجديد، مع وجوب إشراك مدارس التعليم الفني في الاضطلاع بدورها كمؤسسات تعليمية و صناعية لصناعة بعض المقاعد والأثاث وفق مشروع رأس المال لتخفيف الميزانية المخصصة لتلك المهمات من خارج قطاع التربية والتعليم.

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