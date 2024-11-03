وزير الزراعة: خريطة سمادية لكل الأراضي وخطة لتطوير الإرشاد الزراعي
أعلن علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداد خريطة سمادية لكل الأراضي الزراعية في مصر حاليا، بهدف الوصول إلي أفضل إنتاجية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد زراعى، للحصول على خدمة إرشادية جيدة، معلنا عن الانتهاء من ١٤ محافظة حاليا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة.
وأضاف وزير الزراعة: نستهدف عودة الإرشاد الزراعي مرة أخرى، والقضاء علي تباين حجم إنتاج الأراضي من المحاصيل، مثل القمح والقطن.
توفير التقاوى بالجمعيات الزراعية
وبدوره أشار النائب هشام الحصري، إلي ضرورة توفير التقاوى بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة، مستشهدا بتأخر تقاوى القمح، حيث لم يصل إلي الجمعيات سوى ٤٥٠٠ طن حتى أمس، وهو ما يضطر المزارعين لشراء أصناف غير جيدة من خارج الجمعيات.
الإدارة المركزية للتقاوى
وشدد الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي مسئولي الإدارة المركزية للتقاوى، بضرورة إعداد بيان بشأن وصول التقاوى للجمعيات غدا، والوقوف على توفيرها بكافة المنافذ.
وحول ملف الأسمدة، استعرض الوزير خطوات الوزارة لحل الأزمة، حيث تم وقف التصدير لحين توفير الاحتياج المحلي، وأصبح لدينا مخزون ٢٢٩ ألف طن من الأسمدة.
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