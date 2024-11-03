الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد إلى القاهرة تلبية لدعوة للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح: إن الرئيس محمود عباس يصل إلى جمهورية مصر العربية اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين وذلك تلبية لدعوة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًّا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحمايته وإغاثته وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيًّا والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.