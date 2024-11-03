تنفيذ 3 حالات إزالة فورية بقرية دندرة في قنا

قامت الوحدة المحلية لقرية دندرة التابعة لمركز ومدينة برئاسة أحمد عبدالرحيم، بتنفيذ ٣ حالات إزالة فورية تعدِ على أرض أملاك دولة بمساحة ١٩ قيراطا و٦ أسهم عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

التعدي على أراضي أملاك الدولة

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

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