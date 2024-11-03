الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

المسافرين في المطار
المسافرين في المطار
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تتيح شركة إير كايرو إمكانية تغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بالسفر على متن رحلاتها،  للمسافرين في حال تعرضه لأي ظرف طارئ يحول دون السفر على متن الطائرة، وفقًا لمجموعة من المعايير والقواعد.

 

خطوات تغيير ميعاد وتاريخ الرحلة على متن الطائرة

قم بتغيير تاريخ ووقت الحجز الخاص بك إذا كانت القواعد المطبقة على فئة تذكرتك المختارة تسمح بالتغيير. ما عليك سوى استرجاع حجزك واتباع الخطوات الأربع السهلة التالية:

استرجع حجزك.


اضغط على زر "تغيير الرحلات".


قم بإجراء التغييرات وقبول أي رسوم أو فروق في الأسعار قد تنشأ عن هذا التغيير، إن وجدت.


قم بتأكيد التغييرات التي أجريتها.


إن لم يظهر خيار "تغيير الرحلة"، إمَّا بسبب عدم الحضور أو للحجز على رحلة متجهة إلى عدة مدن، فقد لا تتمكن من تغيير حجزك عبر الإنترنت على aircairo.com.

يرجى ملاحظة ما يلي:

تخضع التغييرات التي تُجرى على aircairo.com للتوافر والقواعد المطبقة على فئة السعر المرتبطة بتذكرتك المختارة.


تختلف قواعد السعر حسب نوع الفئة المختارة.


تحقق من شروط الفئات والأسعار عند إجراء الحجز على    aircairo.com


يمكن تغيير التاريخ والوقت فقط عبر الإنترنت على   aircairo.com


بالنسبة لجميع التغييرات الأخرى، بما في ذلك تغيير جهة الوصول والحجز للقاصرين المسافرين دون مرافق، أو في حال كانت التغييرات غير مطلوبة لجميع المسافرين، يرجى الاتصال بمكتب إير كايرو الأقرب إليك أو اتصل بمركز خدمة العملاء.

 

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السفر علي متن الطائرة شركة إير كايرو ميعاد وتاريخ الرحلة إجراءات السفر إقلاع الطائرة

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