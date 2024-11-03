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معلومات الوزراء يرصد تفاصيل إطلاق أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (إطلاق أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط خلال عام 2024).

إطلاق أول أكاديمية تصدير في الشرق الأوسط خلال عام 2024

وجاء ذلك استمرارًا لتوجهات مصر خلال الفترة الراهنة نحو تعزيز صادراتها، ولا سيما تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصةً في الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية وقبول لدى المستهلكين الأفارقة.

ونجحت الصادرات المصرية أن تحقق أداءً إيجابيًّا ملموسًا للسوق الإفريقي، مع استمرار جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية، ففي هذا الصدد، وتم توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير، حيث تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة.

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