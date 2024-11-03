الأحد 03 نوفمبر 2024
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سياسة

وزير الزراعة: نسعى لاستقطاب شركات عالمية لإنتاج التقاوى محليا

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

استعرض علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة في عدد من الملفات، وذلك خلال مشاركته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة.

وقال الوزير علاء فاروق: إنه قام بإعادة هيكلة وتغيير عدد من القيادات بالوزارة ومراكز البحوث.


ملف إنتاج التقاوى

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بملف إنتاج التقاوى، هناك نهج جديد لدى الوزارة، حيث تم تكليف فريق عمل للسفر إلي فرنسا، وتم عقد اجتماعات مع المختصين والسفير الإيطالي، وعمل تعاقدات وخطوات تنفيذية لإنتاج التقاوى محليا وتصديرها أيضا، مثل تقاوى الفلفل والطماطم وغيرها.

لجنة الزراعة بمجلس النواب

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأن مصر تستورد تقاوى بمبالغ كبيرة، تصل إلي ٢٠٠ مليون دولار، رغم وجود أصناف جيدة تم استنباطها بمراكز البحوث ولكن للأسف يتم تداولها خارج مراكز البحوث.


ودعا الوزير، د أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لاستعراض جهود انتاج التقاوى، وأشار عضام إلي إن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر تمكن من بالفعل من إنتاج نحو ٣٠ صنف خضر، وذلك بعدما لاحظنا افتقادنا للتقاوى المحلية.

وتابع الوزير، نسعى لاستقطاب شركات دولية لإنتاج التقاوى محليا لاسيما وأن الأجواء عندنا مناسبة وتكلفة الإنتاج لدينا أقل من أوروبا، وبالتالي فنحن مؤهلين لإنتاج كل أصناف التقاوى ونسعى لعقد شركات مع إيطاليا وأوروبا بشكل عام.

وعقب الحصرى،: بالفعل لدينا امكانيات ولكن رغم ذلك نستورد نحو ٤٠ في المائة من التقاوى، من دولة عربية، ولدينا إمكانيات أفضل منها.

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