الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع وإصابة 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة

سيارة الإسعاف، فيتو
سيارة الإسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة.


مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة


البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط عمال من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وتبين أن 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة الجيزة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالجيزة

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads