الاستماع لأقوال شهود العيان في مصرع وإصابة 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة.
مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين إثر سقوطهم من أعلى سقالة
البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط عمال من أعلى سقالة، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.
وتبين أن 3 عمال سقطوا من أعلى سقالة، خلال أداء عملهم، مما أسفر عن مصرع أحدهم، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وإصابة الآخرين بكسور وجروح.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
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