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حوادث

الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاده على كوبري مخصص لعبور المشاة بالقليوبية

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص يسير على كوبرى مخصص للمشاة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.

 قائد سيارة "ميكروباص" يسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة

تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) وتبين انتهاء رخصتى "القيادة والتسيير"،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو تطبيق تيك توك سائق ميكروباص ديرب نجم بالشرقية

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