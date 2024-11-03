الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاده على كوبري مخصص لعبور المشاة بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.

قائد سيارة "ميكروباص" يسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة

تابعت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبرى مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) وتبين انتهاء رخصتى "القيادة والتسيير"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.