دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الأحد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20.

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بروكسي، والمقاولون العرب أمام بترول أسيوط.

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين

أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0

السكة الحديد مودرن ضد طنطا 1-0

المنصورة ضد القناة 2-2

كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة 1-1

المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0



نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين

السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0

الترسانة ضد ديروط 1-1

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1

وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0

منتخب السويس ضد القناة 0-5

طنطا ضد بروكسي 0-1

أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0

المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1

بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)

نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين

لافيينا ضد طنطا 1-1

المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2

القناة ضد ديروط 1-0

الترسانة ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0

الداخلية ضد السويس 0-1

أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2

المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0

السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0

نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين

ديروط ضد الداخلية 0-1

بروكسي ضد لافيينا 2-1

أسوان ضد القناة 1-1

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1

وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0

المنصورة ضد الترسانة 0-1.

المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.

منتخب السويس ضد سبورتنج 0-0

طنطا ضد أبو قير للأسمدة 0-1.

راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2