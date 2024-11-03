نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الأحد، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20.
فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الخامسة غدًا الإثنين بإقامة الـ 5 لقاءات المتبقية، وعلى رأسها لقاء بلدية المحلة ضد بروكسي، والمقاولون العرب أمام بترول أسيوط.
نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين
أبو قير للأسمدة ضد لافيينا 0-0
السكة الحديد مودرن ضد طنطا 1-0
المنصورة ضد القناة 2-2
كهرباء الإسماعيلية ضد وادي دجلة 1-1
المصرية للاتصالات ضد منتخب السويس 0-0
نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين
لافيينا ضد راية 2-0.
السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1
كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2
سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.
المقاولون العرب ضد القناة 4-3
طنطا ودجلة 0-1.
أبو قير والمنصورة 3-0.
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.
الترسانة والسويس 1ـ0.
نتائج الجولة الثانية في دوري المحترفين
السكة الحديد مودرن ضد المنصورة 1-0
أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية 0-0
الترسانة ضد ديروط 1-1
بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات 1-1
وادي دجلة ضد لافيينا 0ـ0
منتخب السويس ضد القناة 0-5
طنطا ضد بروكسي 0-1
أبوقير للأسمدة ضد راية 0-0
المقاولون العرب ضد الداخلية 2ـ1
بلدية المحلة وسبورتنج ( مؤجلة)
نتائج الجولة الثالثة في دوري المحترفين
لافيينا ضد طنطا 1-1
المقاولون العرب ضد سبورتنج 1-1
بروكسي ضد بترول أسيوط 2-2
القناة ضد ديروط 1-0
الترسانة ضد أسوان 0-1
كهرباء الإسماعيلية ضد المنصورة 2-0
الداخلية ضد السويس 0-1
أبو قير للأسمدة ضد وادي دجلة 1-2
المصرية للاتصالات ضد بلدية المحلة 2-0
السكة الحديد مودرن ضد راية 0-0
نتائج الجولة الرابعة في دوري المحترفين
ديروط ضد الداخلية 0-1
بروكسي ضد لافيينا 2-1
أسوان ضد القناة 1-1
بلدية المحلة ضد بترول أسيوط 1-1
وادي دجلة ضد السكة الحديد مودرن 1-0
المنصورة ضد الترسانة 0-1.
المقاولون العرب ضد المصرية للاتصالات 1-0.
منتخب السويس ضد سبورتنج 0-0
طنطا ضد أبو قير للأسمدة 0-1.
راية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2
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