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سياسة

أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد «الإجراءات الجنائية» يستعرضون مميزات مشروع القانون

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أشاد أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بمشروع القانون، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستعرض الأعضاء مميزات النصوص الجديد بمشروع القانون.  

أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة

وأشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع القانون مؤكدًا أنه عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيدًا بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم.

ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية

وأكد المستشار محمد نشأت ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية، على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن  قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعيًّا أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.

وجه اللواء محمد حنفي، ممثل هيئة القضاء العسكري، الشكر لمجلس النواب على جهوده لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لما يحققه من اتساق مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بحرص مشروع القانون على دور القضاء العسكري وطبيعته الخاصة في تطبيق العدالة الجنائية، كما أشاد باستجابة اللجنة بملاحظات هيئة القضاء العسكري بما يمكنها من ممارسة دورها وفقًا للدستور، مؤكدًا أن مشروع القانون ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة ويتوافق مع دستور ٢٠١٤ ويتماشى مع الرغبة في تأسيس الجمهورية الجديدة القائمة على الحق والعدل، مؤكدًا توافق هيئة القضاء العسكري مع مشروع القانون من حيث المبدأ.

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