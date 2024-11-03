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رياضة

أشرف بن شرقي يعود لحسابات الزمالك، اعرف التفاصيل

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة عودة أشرف بن  شرقي لاعب الفريق السابق لحسابات النادي من جديد للتعاقد معه. 

وقال المصدر: “من الوارد أن يعود اللاعب لحسابات النادي من جديد في حالة فسخ اللاعب تعاقده مع نادي الريان القطري في شهر يناير المقبل كما يتردد وبالتالي في حالة فسخ اللاعب لتعاقده سيتم التفاوض معه من جديد”.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز. 

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة. 

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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