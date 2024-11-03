الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تنازل فنان صاعد أمام نيابة الشيخ زايد عن اتهامه لابن إعلامي رياضي شهير بالضرب عقب مشادة كلامية بينهما في "بار" بالشيخ زايد.

وأقر الشاكي أمام المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد برغبته في التصالح وتنازله عن المحضر المحرر منه ضد ابن إعلامي رياضي شهير.

ابن الإعلامي تعدى بالضرب على الفنان الصاعد

 كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد التي أجريت برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد إلى أن المجني عليه يدعى ع. ر. فنان صاعد، حدثت بينه وبين نجل الاعلامي ي. م. ع. مشادة كلامية قام على إثرها ابن الإعلامي بالتعدي بالضرب على الفنان الصاعد وإحداث إصابته. 

وكشف التقرير الطبي المرفق في محضر الشرطة أن الفنان الصاعد مصاب بكدمة بجوار العين اليسرى وكدمة بالفم وكدمة أسفل الظهر. 

استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله

 ومن المفترض أن يتم استدعاء نجل الرياضي لسماع أقواله في الاتهامات الموجهة له، ومواجهته بأقوال مقدم البلاغ.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن شابا حرر محضرًا بقسم شرطة الشيخ زايد يتهم فيه ابن إعلامي شهير مقدم برامج رياضية بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بعدة إصابات.


 وأضافت التحريات أن الشاب أفاد في بلاغه أنه أثناء سهره في ملهى ليلي "بار" شهير بمدينة الشيخ زايد حدثت بين وبين ابن الإعلامي مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب عليه محدثًا ما به من إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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