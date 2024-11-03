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حوادث

أحمد ياسر المحمدي يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة التعدي على فتاة

احمد ياسر المحمدي،
احمد ياسر المحمدي، فيتو

تقدم دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدى باستئناف على حكم سجنه 3 سنوات، بتهمة التعدى على فتاة أجنبية بالإكراه، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة المستأنفة.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران اللاعب أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى بالسجن 3 سنوات في اتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.

 

وكشف التحقيقات، أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم بلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.
وقال اللاعب خلال التحقيقات، إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يغتصبها جنسيًّا ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها، على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.

 

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أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم بنادي الريان احمد ياسر المحمدي الريان القطري حسين ياسر المحمدي

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