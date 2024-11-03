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رياضة

من جميع الزوايا، هدف محمد صلاح الخيالي في شباك برايتون (فيديو)

محمد صلاح
محمد صلاح

 الدوري الإنجليزي، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول هدف  محمد صلاح نجم منتخب مصر فى مرمى  برايتون خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2 / 1 ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر حساب ليفربول الهدف من جميع الزوايا داخل الملعب وكما لم يذاع من قبل.

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على برايتون

وفاز فريق ليفربول على نظيره برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25  نقطة،  بينما يحتل برايتون المركز السابع برصيد 16 نقطة.

أهداف مباراة ليفربول وبرايتون 

وافتتح فيردي كاديوجلو التسجيل لـ برايتون في شباك ليفربول بالدقيقة 14، فيما جاء هدفا ليفربول عن طريق جاكبو في الدقيقة 68 ومحمد صلاح في الدقيقة 71.

 

وأصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الهداف التاريخي الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في شباك برايتون. 

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 164 في تاريخه بالدوري الإنجليزي ليتخطى عدد أهداف روبي فاولر الذي سجل 163.

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