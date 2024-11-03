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ثقافة وفنون

العروض المتنافسة بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السينمائي 2024

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل العروض المشاركة بمسابقة أسبوع النقاد، بدورته الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.

وتتنوع العروض التي تم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي انطلق قبل قليل، ما بين أفلام تعرض لأول مرة دوليًّا وعالميًّا، وأخرى لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت كالآتي:

الذهب المر |Bitter Gold      
خوان أوليا 
تشيلي، المكسيك، أوروجواي، ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤ | ٨٣ د
في شمال تشيلي، حيث التعدين الحرفي المنقرض، تكافح مراهقة للحفاظ على استمرارية عمل العائلة، متحديةً صراع السلطة الأبوية.

تاريخ موجز لعائلة |  Brief History of a Family
لين جيانجي
الصين، فرنسا، الدنمارك، قطر | روائي | ٢٠٢٤| ٩٩ د
في أعقاب سياسة الطفل الواحد التي تنهجها الصين، تتداخل مصائر عائلة من الطبقة المتوسطة مع صديق ابنهم الغامض، مما يسلط الضوء على الأسرار غير المعلنة والتوقعات غير الملباة والمشاعر المهملة.

قاتلة|  Murderess
إيفا ناثينا 
اليونان | روائي | ٢٠٢٣ | ٩٧ د 
استنادًا إلى الرواية الكلاسيكية "قاتلة" للروائي اليوناني ألكسندروس باباديامانتيس، تدور الأحداث في جزيرة نائية في اليونان حوالي عام 1900. هناك، تكافح هادولا، المحاصرة برفض والدتها، من أجل البقاء في مواجهة أوامر مجتمع أبوي.

راضية |  Radia  ( عرض عالمي أول )
خولة أسباب بنعمر 
المغرب | روائي | ٢٠٢٤| ٧٩ د
تجسد راضية رحلة تحرير المرأة التي تسعى للتخلص من قيودها في رحلة بلا وجهة واضحة. يهدف فيلم "راضية" إلى محاولة الإجابة عن سؤال: ما هو المعنى الحقيقي للنجاح بالنسبة للمرأة المغربية العصرية؟.

سبتمبر تقول|  September Says
آرياني لابيد 
إيرلندا، المملكة المتحدة، ألمانيا | روائي | ٢٠٢٤| ١٠٠ د
يوليو وسبتمبر أختان مقربتان، ولكنهما ذوات شخصيات مختلفة؛ فسبتمبر حذرة مع الآخرين، بينما يوليو منفتحة وفضولية. تثير هذه الاختلافات قلق والدتهما شيلا، التي لا تعرف كيف تتعامل معهما. تتصاعد الأمور ويزداد التوتر بين الثلاثة عندما يلجأن إلى منزل قديم للعطلات في أيرلندا.

سيمون الجبل|  Simon of the Mountain
فيديريكو لويس 
الأرجنتين، تشيلي، أوروجواي| روائي | ٢٠٢٤| ٩٧ د
سيمون يبلغ من العمر 21 عامًا، ويقدم نفسه كمساعد نقل. يزعم أنه لا يعرف كيفية الطبخ أو تنظيف المراحيض، لكنه يستطيع ترتيب السرير. مؤخرًا، يبدو أن سيمون قد أصبح شخصًا مختلفًا.


ألماس خام | Wild Diamond
أجاث ريدينجر 
فرنسا | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠٣د
ليان، فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، جريئة وحماسية، تعيش مع والدتها وأختها الصغيرة في جنوب فرنسا. مهووسة بالجمال، ترى في برامج الواقع التلفزيونية فرصة لتكون محبوبة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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