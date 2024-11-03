برنامج فني خاص بين القاهرة السينمائي والصين تحت شعار «الخيال العلمي والدراما وما بعدها»
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن إقامة برنامج خاص بعنوان حدود الصين السينمائية: الخيال العلمي والدراما وما بعدها بالتعاون مع مهرجان بكين السينمائي الدولي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالى.
وجاءت قائمة الافلام التي تم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي، الذي انطلق قبل قليل للكشف عن تفاصيل الدورة المنتظرة، كالآتي:
الحسناء | Yolo
جين لينج
الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د
رغم خسارة دو ليينج في مباراة الملاكمة، فإن شغفها باللعبة يحول مجرى حياتها.
الجزء الأول: إضطرابات في تشاوقا| Creation of the Gods I:Kingdom of Storms
وير شان
الصين | ٢٠٢٣ | روائي | ١٤٨ د
يستعين الملك بالسحر الأسود، فيما تعين السماء البطل. لمن ستكون الغلبة، القوة أم السلام؟.
الإجلاء من القرن الحادي والعشرين| Evacuate from the 21st century
لين يانج
الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ٩٨ د
يخوض ثلاثة مراهقين رحلة عبر الزمن لإنقاذ العالم.
ذهب أو قرف| G for Gap
لونج في
الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٠٣ د
بعد أن انهارت حياته في المدينة، يعود وودي إلى مسقط رأسه حيث تنتظره تغييرات غير متوقع
هيا نوقظ الشمس | Viva La Vida
هان يان
الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٢٩ د
رحلة شفاء مليئة بالحب والقوة يخوضها شابان يعانيان من أمراض خطيرة.
فك الشيفرات | Decoded
شين سيشينج
الصين | ٢٠٢٤ | روائي | ١٥٦ د
في أربعينيات القرن الماضي، تمكن رونغ جينغزين من فك شفرات العدو التي أنقذت بلاده.
إضاءة النجوم | Lighting up the Stars
جينججينج لي
الصين | ٢٠٢٢ | روائي | ١١٢ د
عقب إطلاق سراحه، يلتقي مدير جنازات، بمحض الصدفة، فتاة تُغير نظرته للحياة.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.