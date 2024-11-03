الأحد 03 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر

مؤتمر مهرجان القاهرة
مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى مؤتمره الصحفي منذ قليل، عن إقامة برنامج جديد بعنوان"  صنعت فى مصر " وذلك خلال دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

ويضم البرنامج  ثلاثة أفلام  أجنبيه جرى تصويرها فى مصر حديثًا وهي.
1- وحشتيني |  Back to Alexandria
أخراج / تامر رجلي
سويسرا، فرنسا، قطر، مصر | روائي | ٢٠٢٣  | ٩٥ د
بعد ٢٠ عامًا من الغياب، تعود سو  إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الأرستقراطية الرائعة وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.

2- الميراث |   Inheritance
أخرج / نيل بيرجر
الولايات المتحدة الأمريكية | | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠١ د
عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.

3- الجنة تحت أقدام الأمهات  |  Paradise at Mothers' Feet 
أخرج / رسلان أكين
قرغيزستان  | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣٧ د
عادل رجل قرغيزي بعقل طفل يقرر أخذ والدته المسنّة إلى الجنة.

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