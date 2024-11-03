مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عرض 3 أفلام عالمية صورت في مصر
كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى مؤتمره الصحفي منذ قليل، عن إقامة برنامج جديد بعنوان" صنعت فى مصر " وذلك خلال دورته الـ45 التى تقام فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.
ويضم البرنامج ثلاثة أفلام أجنبيه جرى تصويرها فى مصر حديثًا وهي.
1- وحشتيني | Back to Alexandria
أخراج / تامر رجلي
سويسرا، فرنسا، قطر، مصر | روائي | ٢٠٢٣ | ٩٥ د
بعد ٢٠ عامًا من الغياب، تعود سو إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الأرستقراطية الرائعة وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.
2- الميراث | Inheritance
أخرج / نيل بيرجر
الولايات المتحدة الأمريكية | | روائي | ٢٠٢٤ | ١٠١ د
عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية.
3- الجنة تحت أقدام الأمهات | Paradise at Mothers' Feet
أخرج / رسلان أكين
قرغيزستان | روائي | ٢٠٢٤ | ١٣٧ د
عادل رجل قرغيزي بعقل طفل يقرر أخذ والدته المسنّة إلى الجنة.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.