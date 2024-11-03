الخريطة الكاملة لورش وندوات مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الـ 45

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل النسخة السادسة من أيام القاهرة لصناعة السينما، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث ستقدم مجموعة من الدورات التدريبية والحلقات النقاشية وورش العمل التي تغطي موضوعات مثل الإنتاج وتصميم الصوت، وكتابة القصة، والتوزيع، والترويج. تهدف أيام القاهرة لصناعة السينما إلى مناقشة تحديات الصناعة، وتوفر منصة لصناع الأفلام العرب للتواصل مع المحترفين حول العالم، ورعاية المواهب الناشئة لتطوير رؤيتهم السينمائية.



يفخر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإعادة تقديم سوق القاهرة للأفلام، بعد فترة انقطاع سيضم هذا السوق أهم شركات الإنتاج وما بعد الإنتاج العالمية، والموزعين، والمسؤولين المؤثرين بالمهرجان، والمؤسسات التي توّفر تقنيات صناعة الأفلام المتقدمة. يوفّر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لصناع الأفلام المشاركين فرصة اكتشاف الابتكارات الجديدة في عالم الصناعة وبناء أواصر التعاون والمشاركة، والوصول إلى خدمات عالمية المستوى، الأمر الذي يجعل سوق القاهرة إضافة لتجربة المهرجان لا يمكن تفويتها.

محاضرات

1- محاضرة مع يسري نصر الله - الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر

المتحدث: يسري نصر الله

يدير المحاضرة: تامر عشري

انضم إلينا في محاضرة تفاعلية مع المخرج المصري الكبير يسري نصر الله، الحائز على جائزة الهرم الذهبي الفخرية لإنجاز العمر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أضافت أفلام نصر الله، المعروف بروايته الجريئة ورؤيته السينمائية الفريدة، والتي ساهمت بشكل مؤثر في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية. يدير المخرج تامر عشري هذه الجلسة التي تقدم نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.



2- محاضرة مع رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دانيس تانوفيتش

المتحدث: دانيس تانوفيتش

يتشرف برنامج أيام صناعة السينما لهذا العام، بمحاضرة مع المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار دانيس تانوفيتش محاضرة يناقش فيها بتفاصيل قيمة رؤيته حول مسيرته المهنية التي يشهد لها كل مشاهد وصانع في مجال السينما. سيقود الكاتب والمخرج البوسني الشهير دانيس تانوفيتش، الذي اشتهر بفيلمه الحائز على جائزة "أرض لا رجل فيها"، محاضرة حصرية في برنامج "أيام القاهرة للصناعة" لهذا العام. تشمل مسيرة تانوفيتش المهنية المرموقة فوزه بجائزة الأوسكار عن فيلم " أرض لا رجل فيها" في فئة الأفلام الأجنبية، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى. تُعد هذه المحاضرة فرصة فريدة للجمهور للتعرف على العالم السينمائي شديد الثراء لصانع أفلام حائز على جائزة الأوسكار.

3- محاضرة مع جاسبار نوي

المتحدث: جاسبار نوي

يدير المحاضرة: مو عبدي

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي محاضرة حصرية مع المخرج الشهير جاسبار نوي، والمعروف بسردياته الجريئة وابتكاراته البصرية في أفلام مثل "Enter the Void" و"Irreversible". يشارك نوي نهجه المميز في صناعة الأفلام، ويناقش موضوعات التجربة الإنسانية، والجرأة الإبداعية، المشاعر الفياضة. تقدم هذه الجلسة، التي يديرها مو عبدي، فرصة نادرة لصناع الأفلام وعشاق السينما للتعلم من أحد أكثر الأصوات جرأة في الصناعة، والمهتم بتخطي حدود الإبداع السينمائية والمعايير السائدة في السرد السينمائي.

حوارات

4- حوار مع أحمد عز، الحائز على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

المتحدث: أحمد عز

يدير الجلسة: رامي متولي

يسعَد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باستضافة جلسة حوارية حصرية مع الممثل المصري الشهير أحمد عز، الحائز على جائزة فاتن حمامة المرموقة للتميز في الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. خاض عز أولى تجاربه في التمثيل خلال التسعينيات ليصبح نجمًا مبدعًا في السينما المصرية، معروفًا بالتنوع المذهل لأدواره وأدائه الذي لا يُنسى. يقدم عز خلال جلسة الحوار في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهادة حول مسيرته المهنية وإنجازاته وتأثيره على الصناعة.

5- محاضرة مع تامر كروان - عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

المحاضر: تامر كروان

يدير الندوة: محمد طارق

انضموا إلينا لحضور محاضرة مؤثرة مع الملحن الشهير تامر كروان، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بداية من 1999، وضع كروان الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية شهيرة، نذكر منها: "باب الشمس" و"احكي يا شهرزاد". لا تفوتوا هذه الفرصة الفريدة لاستكشاف فن تأليف ووضع الموسيقى التصويرية للأفلام مع أحد أهم الموسيقيين البارزين في صناعة السينما.

6- هيئات الأفلام حول العالم: إنتاج الأفلام عبر الحدود

بالتعاون مع لجنة الفيلم المصرية

المتحدثون: لو ليانج، مايك فانتازيا، أليسون أ. تايلور، ماركوس بينش، إيان إيستربروك، خالد خوري، عبد السلام الحاج، عبد العزيز البوزديني

تضم هذه الحلقة النقاشية ممثلين رئيسيين من اللجان السينمائية العالمية، ومنها المركز الوطني الفرنسي للسينما، وهيئة الأفلام السعودية، ولجنة أبو ظبي للسينما، وهيئة الأفلام الألمانية، ومركز السينما المغربي، وهيئة الأفلام الأردنية، ولجنة الفيلم المصرية. تناقش الحلقة بحضور باقة من خبراء الصناعة ومحترفيها مثل مايك فانتازيا، وأليسون أ. تايلور، وماركوس بينش، وإيان إيستربروك، فرص الإنتاج المشترك وتحديات تصوير الأعمال الأجنبية في المنطقة العربية. يحكي لو ليانج من إدارة الفيلم الصينية عن شهادته حول نمو وتطوّر صناعة السينما في الصين، بينما يناقش الحضور من مختلف اللجان أفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين صناع الأفلام الدوليين واللجان المحلية لخلق فرص سينمائية عالمية.

7- حلقة نقاشية: نظرة ثاقبة على الإنتاج المشترك في صناعة الأفلام

المتحدثون: نعومي لاجاديك، وإنجريد ليل هوجتون، وشاهيناز العقاد

تدير الندوة: ريم علام

ندوة نقاشية مع منتجات عرب وأوروبيات مميزات في مجال صناعة السينما، شاركن في إنتاج أفلام عربية وعالمية. ستشارك هذه المجموعة المتميزة من المنتجات، الحائزات على جوائز، رؤيتهن المهنية، ويحكين بتفاصيل وإسهاب حول آليات الإنتاج المشترك، وتعقيدات الحصول على حقوق الأفلام فيما يتعلق بحقوق التوزيع المحلية مقابل الدولية، وكيف يمكن للإنتاج المشترك أن يساعد المشروع في الحصول على المزيد من الأموال وتوفير فرص ونفقات السفر، وإيجاد شركات التوزيع المناسبة، والتفاوض مع الوكلاء. تقدم هذه الحلقة النقاشية الخطوات اللازمة للصانع وصولًا إلى مرحلة الإنتاج المشترك، والاعتبارات القانونية وتلك الخاصة بالعقود، والسبل المتنوعة للتعاون بين المنتجين الأوروبيين والعرب في مشاريع الأفلام.، والمزايا الاستراتيجية لمثل هذه الشراكات في تأمين التمويل والتوزيع والوصول للعروض العالمية.

8. حلقة نقاشية: آفاق خطط توزيع الأفلام القصيرة

المتحدثون: جوستين باي لارجيون، كلير دياو، مروان شافعي

تدير الندوة: سوسن يوسف

في هذه الحلقة النقاشية المتميّزة، يناقش المتحدثون جوستين باي لارجيون، كلير دياو، مروان الشافعي رؤاهم وخبرتهم حول الاستراتيجيات الفعّالة لتوزيع الأفلام القصيرة. تركّز المناقشة على شرح خطوات وصول صناع الأفلام إلى الأسواق المحلية والدولية. ويشمل برنامج المناقشة التركيز على أهمية الاستفادة من المهرجانات السينمائية كمنصة استراتيجية للعروض الأولى، واستهداف المنصات المناسبة، ضرورة تنمية شبكة علاقات مهنية قيمة في عالم المهرجانات. يحظى الحاضرون بفرصة لتعلم استراتيجيات صياغة خطة توزيع شاملة تهتم كمحاور أساسية بتوسيع خطط المشاهدة والعرض، وتعزيز مشاركة الجمهور، وضمان الاستدامة المالية لأفلامهم القصيرة.

9. التحديات والفرص في صناعة الأفلام السعودية

بالتعاون مع هيئة الأفلام السعودية

المتحدثون: هند الفهاد، وعبد المحسن الضبعان، وجواهر العامري

شهدت صناعة الأفلام السعودية نموًا سريعًا على مدار السنوات القليلة الماضية. يتناول المخرجون السعوديون الرائدون والواعدون هند الفهاد، وعبد المحسن الضبعان، وجواهر العامري موضوع التحديات والفرص الفريدة التي يواجهها المخرجون السعوديون اليوم. تشمل الموضوعات التي يناقشها الضيوف؛ التغلب على القيود الثقافية، ورعاية المواهب الإبداعية الجديدة، والوصول للعروض الدولية، ومخاطبة الجماهير المحلية والعالمية، بالإضافة مناقشة التجارب الشخصية التي شكلت رحلاتهم.

8- حلقة نقاشية حول الفرص والامتيازات المتاحة عبر برنامج فولبرايت في مصر

بالتعاون مع برنامج فولبرايت في مصر

المتحدثون: ماجي ناصيف، نهى صلاح، مي عياد، ياسمين الهواري، مختار الديناري، يوسف هشام أمين

تمنح الحلقة نظرة متعمقة على مجموعة الفرص والامتيازات المتاحة للتبادل الأكاديمي والثقافي من خلال برنامج فولبرايت. وسوف يسلط النقاش، الذي يضم ممثلين من برنامج فولبرايت وخريجين متميزين، الضوء على المنح الدراسية والمساعدات والزمالات التي تدعم الطلاب والباحثين والمهنيين المصريين في متابعة الدراسات والمشاريع التعاونية في الولايات المتحدة. يتعرف الحاضرون عبر الحلقة النقاشية على خطوات عملية التقديم والمتطلبات الواجب توافرها للمتقدمين والامتيازات والتأثير العظيم لتجربة التعاون والانضمام إلى فولبرايت على التنمية الشخصية والمهنية.

9- صناعة أفلام الجيل القادم: ثورة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي

بالتعاون مع كايرو فيلم فاكتوري

المتحدث: عدلي توما، محمد علام

تدير الندوة: ناهد نصر

تناقش الحلقة فكرة الاستعانة بالتقنيات المتقدمة في مجال صناعة الأفلام، بداية من السرد السينمائي وسير العمل الإنتاجي وحتى مرحلة شراكة الجمهور التفاعلية. تتناول الحلقة أيضًا دور الإنتاج الافتراضي في دمج العوالم الواقعية والافتراضية، الأمر الذي يمنح صانعي الأفلام الفرصة لتصوّر المشاهد في الوقت الفعلي، والإمكانات الغزيرة المتطورة للواقع الافتراضي. كذلك يتضمن برنامج الحلقة مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على كتابة السيناريو والمونتاج والمؤثرات البصرية في الفترة الأخيرة، مع معالجة المخاوف الأخلاقية، بما في ذلك مخاطر تزييف المحتوى والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. يمنح الحاضرون فرصة للتعرّف على طريقة دمج هذه الأدوات داخل عملية صناعة الفيلم والتنبؤات حول مستقبل السينما الشخصية والأدوار المتطورة في الصناعة.

10- تمثيل أفريقيا في السينما

بالتعاون مع أفريقا نو فيلتر

المتحدثون: فايزة ويليامز، فرانسوا بودا

ستتناول هذه الندوة موضوع تمثيل أفريقيا في السينما، وتستكشف كيف تشكل المواضيع السياسية المثيرة للجدل السرديات السينمائية عن أفريقيا في القارة. يحكي ضيوف الندوة عن قدرة صناع الأفلام الفريدة على معالجة القضايا المعقدة مثل الاستعمار والفساد والعدالة الاجتماعية، والتي تعدّ بمثابة منصة للأصوات المهمشة ليصل صوتها للعلن. تتناول المناقشة كيف يمكن لهذه الأفلام تحدي الصور النمطية وتقديم صور دقيقة للمجتمعات الأفريقية.

11- ترميم أرشيفات الفنانين

بالتعاون مع ديجيتيزد

المتحدثون: إلهام شاهين، خالد حميدة، سيلين ستيفاني بوزي

تتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية. يمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلين محترفين وخبراء في الأرشيف. يخبرنا الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن. يناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

12- التقنيات الجديدة في تصميم الصوت

بالتعاون مع دولبي

المتحدث: مونتي تايلور، رابي حمزة

حلقة نقاشية حصرية تضم مصمم الصوت مونتي تايلور وخبير دولبي رابي حمزة. تتناول هذه الجلسة التطورات التي حققتها دولبي في تكنولوجيا الصوت وقدرتها على تحويل وتطوير التجربة السينمائية بالكامل. تمنح الحلقة الحضور فرصة عظيمة لفهم مفصّل ومستفيض لتقنية دولبي أتموس وتطبيقاتها في إنتاج الأفلام، تليها جلسة مفتوحة للجمهور لطرح أسئلتهم والإجابة عليها.

13- إصدار مختارات من مجلة الفن السابع

المتحدثون: محمود حميدة، أسامة عبد الفتاح

يدير الندوة: عصام زكريا

انضم إلى خبراء الصناعة وهم يناقشون تأثير مجلة الفن السابع على السينما والثقافة. تناقش هذه الندوة الرؤية التحريرية للمجلة، وتسلط الضوء على دورها الفريد في تشكيل خطاب السينما من خلال مختارات وبعض المقالات النقدية من إصداراتها السابقة. اشتهرت مجلة الفن السابع بمحتواها المؤثر المحترف، وأصبحت منصة حيوية لعرض الأصوات والآراء السينمائية المتنوعة، وكان لها فضل التأثير على صناع الأفلام والنقاد والمهتمين بالصناعة على حد سواء. يناقش ضيوف الحلقة إرث المجلة وتشجيعها لإنتاج السينما المستقلة وتأثيرها في تشكيل تقدير الجمهور والصناعة للفن السينمائي.

ورش العمل:

14- إيصال المعنى عبر الصوت

بالتعاون مع هيئة فولبرايت مصر

المحاضر: مونتي تايلور

يسر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالتعاون مع هيئة فولبرايت في مصر، أن تعلن عن ورشة عمل مدتها خمسة أيام حول تصميم الصوت والمونتاج، بقيادة الدكتور مونتي تايلور، أستاذ مساعد لتكنولوجيا الموسيقى في جامعة بيردو ومندوب فولبرايت في الولايات المتحدة. تعمل هذه الورشة على تعزيز فهم المشاركين لتقنيات الصوت والصوتيات والتسجيلات الرقمية، وتقدم شرحًا تفصيليا عن أدوات وتقنيات مختلفة للمونتاج والمزج وتصميم شريط الصوت. يمنح المشاركون في الورشة فرصة عظيمة لاكتشاف تقنيات الصوت المبتكرة ولمشاركة أعمالهم وتلقي الملاحظات بهدف إثراء ممارساتهم الإبداعية في مجال تصميم الصوت.

15- ورشة عمل عرض مشاريع الأفلام

بالتعاون مع فيلم إندبندنت - بدعم من السفارة الأمريكية في القاهرة

المحاضرون: فاليري كاستيلو مارتينيز، خافيير فوينتس ليون

ورشة عمل تفاعلية تقدمها فيلم إندبندنت وبدعم من السفارة الأمريكية في القاهرة، والتي تناقش خطوات وتفاصيل مرحلة العروض التقديمية لمشاريع الأفلام للمخرجين الروائيين. تساعد هذ الجلسة القائمة على التدريبات العملية، المشاركين فيها وتوجههم لإنشاء ملف تقديمي مقنع وتقنيات تقديم فعالة لأفلامهم. يقدم خبراء الصناعة شهادتهم وخبرتهم حول هيكلة عرض جاذب للانتباه والتقدير، ومنح الصانع بعض النصائح لفهم ديناميكيات الجمهور، وتقديم رؤيته على أكمل وجه عبر ملفه أو عرضه التقديمي. سيمنح المشاركون أيضًا فرصة لتعلم المكونات الرئيسية لملف الفيلم الناجح وما تتضمنه من محاور مثل: السطور التمهيدية والملخصات والمواد المرئية.

16- ورشة عمل: كيف تجعل سيناريو فيلمك جذابًا للمنتجين

المحاضرون: محمد حسين وحسام الخولي

تهدف الورشة التفاعلية إلى توجيه المشاركين في خطواتهم الأولى لتحقيق طموحهم المهني وذلك من خلال سلسلة من المحاضرات والاجتماعات المكثفة التي تعقد على مدار ثلاثة أيام لمساعدتهم في رحلتهم لدعم مشروعاتهم وصولًا إلى الكيانات الإنتاجية والأخرى المانحة لكل أنواع الدعم. تساعدهم الورشة على فهم ما تسعى إليه هذه الكيانات في المشاريع الجديدة، وكيفية تقديم وتطوير السيناريوهات. تتضمن الورشة ندوات حول مواضيع رئيسية: القراءة الأولية للنص، التنسيق ذو الطابع المهني، وحماية الملكية الفكرية، وإنشاء عرض تقديمي مقنع، وتحسين صياغة المشروع والفكرة محتوى العرض، والتنقل بين منصات تطوير النصوص، وما يجب وما لا يجب فعله في الصناعة، وفهم ما تبحث عنه الشركات.

17- ورشة عمل التمثيل الاحترافي

بالتعاون مع مؤسسة الورشة

المحاضرة: مروة جبريل

تقدم ورشة عمل التمثيل التي تقدمها مديرة اختيار الممثلين المحترفة مروة جبريل، برنامجًا شاملًا لمدة أربعة أيام، والذي صمم بعناية لصقل مهارات الممثلين الطموحين الصاعدين والمحترفين على حد سواء. بفضل الخبرة الواسعة التي تتمتع بها مروة جبريل في صناعة الأفلام، يتعرّف المشاركون على تقنيات التمثيل الأساسية وتطوير الشخصية والأداء أمام الكاميرا. توفر هذه الورشة العملية إرشادات شخصية من الحاضرة والمدرّبة، كما تساعد الممثلين على الارتقاء بحرفتهم من خلال التمارين العملية عبر تأدية مشاهد فعلية مكتوبة أو مرتجلة.



18- كيف تعرض مشروع فيلمك في 20 دقيقة فقط؟

بالتعاون مع نتفليكس

المحاضر: كريس ماك

عبر هذه الورشة، يتعلم المشاركون من صناع الأفلام كيفية عرض مشاريع أفلامهم في 20 دقيقة فقط، والذي يقتصر محتواه على التفاصيل الأساسية الجذابة لإثارة اهتمام جهات الدعم. يمنح المشاركون فرصة للتعرّف على الطرق الأمثل لاختيار الأفكار البارزة التي تميزهم عن مئات العروض التقديمية التي تقدم إلى نيتفليكس سنويًا لاختيار الأفضل منها، يتعلم المشاركون الطرق الأمثل لصقل مشاريعهم لجذب الانتباه بسرعة وفعالية. هذه الورشة مفتوحة للكتاب من جميع المستويات، وتقدم إرشادات حول اختيار وتقديم الأفكار التي تجذب الانتباه، وتوفر خطوات وتعليمات تضمن أن تحتوي كل دقيقة من العرض أهمية ومحتوى مؤثر.

المعرض:

19- معرض مؤثرات دولبي

بالتعاون مع دولبي

يقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالشراكة مع دولبي، دعوة لاستكشاف تقنيات ومؤثرات دولبي. انتقل إلى مستقبل الترفيه المنزلي مع أحدث تقنياتDolby Vision و Dolby Atmos، المصممة لتحويل غرفة المعيشة والأجهزة المحمولة إلى تجارب سينمائية غامرة. يقدم المعرض تجربة عملية لجودة الصورة التي تقدمها تقنيات دولبي وكذلك تقنية الصوت متعدد الأبعاد، تلك التي تمنح لعروض الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى ما يشبه العرض الحي المباشر بجودة لم تشهدها التكنولوجيا من قبل. سواء كنت من عشاق الأفلام أو من محبي التكنولوجيا، تعرض هذه المساحة التفاعلية الجيل القادم من الترفيه المنزلي بوضوح مذهل وصوت غني وديناميكي.