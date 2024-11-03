سلامة الغذاء: تصدير 170 ألف طن مواد غذائية و4 دول على رأس القائمة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 41 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 26 أكتوبر – 1 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة ، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 444 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 377 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4025 رسالة بنحو 170 ألف طن لعدد 1477 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 605 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.



وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 52 صنف بنحو 36 ألف طن.



وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 11 ألف طن، تليه المانجو بواقع 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 40 صنف بنحو 30 ألف طن.



ومثلت السودان، السعودية، ليبيا واليمن أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 173 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 785 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 560 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 433 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1915 رسالة بنحو 424 ألف طن لعدد 625 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 176 صنف من قمح، فول صويا، سكر خام وزيوت متنوعة من 79 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أمريكا، البرازيل وكندا.

وتصدر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 685 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 292 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 277 رسالة.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 22 منتج و14 شركة ونفذت 4 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 450 منتج جديد، وأصدرت 11 شهادة بيع حر.



ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 10 زيارات تفتيش على مواقع تخزين القمح، و1 زيارة لمضارب الأرز، كما تم تسجيل 1 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.