18 مشروعًا، ملتقى القاهرة السينمائي يعلن خريطة المشروعات المشاركة بالنسخة العاشرة

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي عن المشاريع المختارة للمشاركة في نسخته العاشرة، والتي ستقام في الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من ١٧ وحتى ٢٠ نوڤمبر الحالي.



يستقبل ملتقى لهذا العام، مشاريع واعدة وأصلية ومؤثرة من جميع أنحاء العالم العربي. اكتشفنا هذا العام كما من المواهب الجديدة المبشّرة، بالإضافة لمشاريع قدمها صناع الأفلام المحترفين الذين ما زالوا يفاجئونا بإبداعاتهم وتطوّر إنتاجهم ورؤيتهم الفنية. اخترنا هذا العام 18 مشروعًا من 13 دولة، بين مرحلة التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج. جدير بالذكر أن 8 من مشاريع الأفلام المختارة من مصر.



أولا: مشاريع CFC في مرحلة ما بعد الإنتاج

1- "40 عامًا من الصمت" للمخرج ميثم رضا من العراق والمملكة المتحدة

إنتاج ميثم رضا، أندرياس روكسين، مصطفى ناجي

2- "المطرود من رحمة الله" للمخرج هشام العسري من المغرب

إنتاج لمياء الشرايبي

3- "برشا" للمخرجة ندى حفيظ من تونس

إنتاج محمد سليم حفيظ، نورا نفزي

4- "لا نموت مرتين" للمخرجة هاجر الوسلاتي من الجزائر

إنتاج هاجر الوسلاتي، رؤوف الوسلاتي

5- "كولونيا" للمخرج محمد صيام من مصر

إنتاج محمد صيام، فادي عطا الله، محمد حفظي

6- "الكبار لا يبكون" للمخرج محمد مصطفى من مصر وألمانيا والمملكة العربية السعودية

إنتاج هالة لطفي، فيليب م. راوب

ثانيًا: مشاريع ملتقى القاهرة السينمائي في مرحلة التطوير

• الفيلم الوثائقي في مرحلة التطوير

1- "سماء جافة" للمخرج إبراهيم عمر من السودان ومصر

إنتاج آية يوسف ونديم شيكوها

2- "تسعين - ستين – تلاتين" للمخرج هاني يسى من مصر

إنتاج ميشيل دوس

3- "قبل الآن، لاحقًا" للمخرج كريم قاسم من لبنان

إنتاج كريم قاسم

4- "حلمي أطير" للمخرجة أسماء جمال من مصر وقطر

إنتاج أسماء جمال

5- "أمل" للمخرجة سجا الكيلاني من الأردن

إنتاج مينا حواشين

6- "الرجل الذي ينحني أمام الزهور" للمخرج إليان الراهب من لبنان

إنتاج سينثيا شقير

• الفيلم الروائي في مرحلة التطوير

1- "بين الكحلي والسماوي" للمخرجة ميساء المؤمن من الكويت والسعودية ومصر

إنتاج سارة الشاذلي وأحمد فوزي

2- "مال وبنون" للمخرج حسام صنصة من تونس

إنتاج ياسمينة مشري بن دانا

3- "عين حرا" للمخرج ياسر كريم من العراق

إنتاج كلير فوجيرتي، شروتي سيدهان، مهند هيال

4- "الخروج" للمخرجة رشا شاهين من مصر

إنتاج محمد زيدان

5- "كحل وحبهان" لفادي عطاالله من مصر

إنتاج مروة تمام

6- "الرقص على حافة السيل" للمخرجة هناء العمير من السعودية

إنتاج سهى سمير

• أعضاء لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي 2024 تضم كل من:-

1- هوجو روزاك

2- هالة جلال

3- ميريام ساسين

وقال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي: "الملتقى متنفس لصناع السينما المصريين والعرب، لدعم وتطوير أفلامهم، وسعدت كثيرًا بالمناقشات التي دارت معهم في دورة المهرجان الماضية، وسعيد بالنجاح والتأثير الذي يحققه الملتقى كل عام، وهو ما ينعكس في نهاية الأمر على صناعة السينما بالدول العربية من خلال مشاريع قوية ومؤثرة يدعمها المهرجان".

وأضاف مدير المهرجان الناقد عصام زكريا "يبقى ملتقى القاهرة السينمائى له مكانته الخاصة والمهمة فى دعم صناعة السينما ومبدعيها، نحن سعداء بوصول الملتقى لدورته العاشرة وقد شهد على مدار تلك السنوات توفير دعم كبير استطعنا تقديمه لصناع الأفلام العرب، لنساعدهم على خروج أفلامهم وتطويرها للمشاركة في محافل ومهرجانات عالمية، كما حدث مع بعض مشاريع الافلام خلال الدورات السابقة ومنها فيلمي "إن شاء الله ولد" و"بنات ألفة" الذي حصد 3 جوائز بمهرجان كان السينمائي الدولي".

ملتقى القاهرة السينمائي هو منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واحد من ١٥ مهرجانًا فقط قد تم تصنيفهم ضمن فئة «أ» من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهو أقدم مهرجان اعتمد دوليًا في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط. الدورة ال٤٥ من المهرجان ستعقد في الفترة من ١٣ إلى ٢٢ نوفمبر.