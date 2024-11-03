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رياضة

برشلونة بالقوة الضاربة ضد إسبانيول في ديربي كتالونيا

برشلونة
برشلونة

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول، المقررة اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس"، في الجولة ال12 من الدوري الإسباني.


ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

وشهدت قائمة البارسا غياب السداسي: رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا للإصابة.


 قائمة برشلونة

كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - تشيزني - أسترالاجا- فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز.

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