رئيس الوزراء: صندوق النقد يدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي دائمًا ما كانت «مثمرة».

مؤتمر رئيس مجلس الوزراء مع مدير صندوق النقد الدولي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضاف أن “هناك توجهًا من الصندوق لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي"، متوقعًا المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة المقبلة”

وشدد مدبولي: “رسالة المديرة واضحة أننا نتعامل مع عالم يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين وسرعة في وتيرة التغيير، وعلى كل الحكومات التعامل مع التحديات غير المسبوقة، وتكون أسرع من التغيرات التي تحدث لتحقيق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول”.