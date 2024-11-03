قميص جديد للأهلي لاستكمال مشواره في كأس انتركونتيننتال

النادي الأهلي، وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على المقترح المقدم من النادي الأهلي لتصميم القميص الذي سيرتديه في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، والتي تقام نهائياتها في العاصمة القطرية الدوحة نهاية العام الجاري.

وسيحمل قميص الأهلي الاستثنائي على شعارات الرعاة الرسميين وكذلك شعار النادي مزينًا بالنجوم الخمسة (4 لبطولة الدوري ونجمة لبطولات دوري أبطال أفريقيا)، وكذلك شعار الشركة المصممة للقميص، وسيتم وضع الشعار الخاص بـ"فيفا" باللون الذهبي مدونًا اسم البطولة أسفله.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك أرقام طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تألقه مؤخرًا وتسجيله أمس في شباك سيراميكا كليوباترا.

6 هو عدد المساهمات التهديفية في 7 مباريات

5 أهداف

2 تمريرات حاسمة

من جانب آخر، تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي، عن قائمة الفريق أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم، وأيضا الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة أمس أمام سيراميكا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.