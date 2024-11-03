مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإحصائية الكاملة لأفلام الدورة الـ 45

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 45، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

أوضح المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي انطلق قبل قليل، أن الإحصائية هي كالآتي:



إجمالي الأفلام المشاركة بالدورة المقبلة: 194 فيلم

عدد الدول المشاركة 72 دولة

عروض السجادة الحمراء: 16 فيلمًا

عدد العروض العالمية الأولى: 37 فيلمًا

عدد العروض الدولية الأولى: 8 أفلام

عدد عروض الشرق الأوسط وأفريقيا: 119 فيلما

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".