نقيب المحامين: نتطلع لخروج قانون الإجراءات الجنائية بغير شائبة

أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مثمنا دعوة مجلس النواب لنقابة المحامين، لتقديم رؤيتها بشأن مشروع القانون سواء باجتماعات اللجنة التشريعية أو بالجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال علام خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور 3 وزراء، وهم العدل والخارجية والشئون النيابية والقانونية.

وأضاف علام، أن دعوته للمشاركة بالجلسة اليوم، تؤكد إيمان مجلس النواب برسالة المحاماة فى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد في المراحل السابقة للمحاكمة أو خلالها بما يحفظ كرامة المواطن

قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور



وشدد نقيب المحامين، على أن قانون الإجراءات الجنائية يقف في مصاف القوانين المكملة للدستور، بل ويأتي على رأس هذه القوانين لما لأحكامه من طبيعة خاصة تدور حول الاتهام الجنائي من ناحية إثباته، ليوازن بين حق المجتمع في عقاب الجاني وجمع أدلة إثبات الجريمة ونسبتها إليه، وبين حماية حقوق الأفراد في الدفاع وكفالة الحرية الشخصية لهم سواء في المراحل السابقة على المحاكمة الجنائية أو أثناءها، وهو ما يحفظ للمواطن كرامته وحقوقه، خاصة وأن مخالفة المرء للقانون، لا تجعله بمنأى عن حمايته.

ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية



وأشار «علام» إلى أن مشروع القانون، حرص بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية، ترتبط بحقوق الدفاع والتقاضي، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحددات الدستورية وقانون المحاماة.



وأكد أن نقابة المحامين قد حرصت على المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية، لكي تضع تحت بصر مجلس النواب رؤية نقابة المحامين في مشروع القانون، والتي ارتكزت على محاور عدة أخصها ضمانات المحاكمة السليمة وحق الدفاع وحماية المحامين أثناء أداء رسالتهم، وهو ما يخدم منظومة العدالة ويحفظ سلامتها وثقة المواطنين فيها.

استجابة اللجنة التشريعية لبعض مقترحات النقابة



ولفت: «استجابت اللجنة التشريعية مشكورة لبعض مقترحات النقابة، ونثق كل الثقة أن مجلسكم الموقر سيولي مناقشات هذا القانون العناية الفائقة، والمراجعة الدقيقة الواجبة، وأنه سيحقق جميع ما نصبو ونتطلع إليه في خروج هذا القانون بغير شائبة، من أجل بناء صرحِ تشريعي إجرائيٍ نفخر به، يحمي الحقوق والحريات ويليق بالجمهورية الجديدة».



وأختتم أن دور المحامي في منظومة العدالة يتجاوز الترافع والدفاع عن الحقوق ليشكل دعامة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الأفراد من أي ظلم أو تجاوز، لذا فلابد من كفالة الحماية الكافية له حتى يقوم برسالته على أكمل وجه.