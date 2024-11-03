16 نوفمبر، استئناف المتهم بقتل جواهرجي بولاق أبو العلا على حكم اعدامه

حددت النيابة العامة 16 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل جواهرجي داخل محله فى بولاق أبو العلا علي الحكم الصادر ضده بالإعدام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مقتل جواهرجي بولاق وذلك أمام الدائرة 9 جنايات مستأنف القاهرة.



وكشفت تحقيقات النيابة قائمة بالمسروقات التي استولى المتهم عليها كالتالي: «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».



واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات عن مرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب على صاحب المحل ليسقط قتيلا، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة.

جدير بالذكر أن الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه، إثر قيام شخص بالدخول إلى المحل وطلب من عامل في المحل شراء علبة سجائر وعقب عودته عثر على الخواجة حسني جثة هامدة، ووجود بعثرة في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله.