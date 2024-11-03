وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية صورة دستورية متكاملة

أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وزير العدل: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت بدراسة متأنية ودقيقة

وأشار إلى أن المناقشات، تمت بدراسة متأنية ودقيقة ذات مستوى رفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي، قائلًا: المناقشات أتممتها بحق لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تجسيدًا لجمهوريتنا الجديدة

وأوضح وزير العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.

ولفت وزير العدل، إلى أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض الوزير، ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه.

وأشار وزير العدل، إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

ولفت الوزير، كذلك إلى تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدًا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلًا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لوزير العدل، داعيًا إياه إلى المشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.