الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

جلسات علاجية لمحمد حمدي في الزمالك

محمد حمدي
محمد حمدي

خضع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مباراة الشمس الودية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بجزع في الرباط الخارجي للركبة.


ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل  الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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