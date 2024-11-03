أحمد سليمان يحضر ودية الزمالك والشمس

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، على متابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الشمس الودية، المقامة على ملعب النادي في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد أحمد سليمان جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، للاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري.

مباراة الزمالك وسموحة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.