الأحد 03 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

حسين فهمي ودرة وكندة علوش أول الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي،
مهرجان القاهرة السينمائي، فيتو

دقائق وينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمى الذي كان من أول الحضور.

كما حرصت على الحضور الفنانين: لبلبة، كندة علوش، درة التونسية، محمود حميدة.

ويقام المؤتمر للإعلان عن تفاصيل الدورة 45، التي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

من المقرر أن تكشف إدارة المهرجان عن قوائم الأفلام المشاركة في المسابقات والبرامج المختلفة، وأبرز الحضور من نجوم السينما العالمية وكذلك الورش الفنية  وجلسات النقاش، التي من المقرر إقامتها ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي توفر أيضًا للمحترفين فرصًا للشراكة  مع المجتمع السينمائي الدولي.

 

 

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفنان حسين فهمى حسين فهمي النجمة لبلبة كندة علوش درة محمود حميدة

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