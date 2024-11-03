وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عامًا.

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك تزامنا مع انطلاق أولى جلسات النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، بحضور وزيري العدل، والخارجية والهجرة.

إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدًا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان

وأوضح فوزي، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية للحكومة لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية.

وأكد الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.

وتناول وزير الشئون النيابية، بعد الامتيازات التي أقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينها عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الامتيازات الأخرى مثل ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

وخلال كلمته تناول الوزير، ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من العديد من الضمانات التي تتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.