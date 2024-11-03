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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تصدر «روائع القصص المصري القديم» لـ منتصر ثابت

روائع القصص المصري
روائع القصص المصري القديم، غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «روائع القصص المصري القديم» لـ منتصر ثابت.
يضم الكتاب قصص «الأمير المسحور»، و«حوريس الملاح الغريق»، و«سنوهيت البطل العائد»، و« رحلة ونأمون إلى بلاد الشام»، و«قصة الأخوين باتا وأنوبيس».
هذه القصص من الحضارة المصرية القديمة سجلت في برديات احتفظت بها الكثير من متاحف العالم لتقدم روائع من الأدب القصصي الرفيع التي كتبت به، والتي يقدمها الكتاب في هذا الشكل الروائي الذي يجمع بين اللغة الأدبية الراقية التي كتب بها المصري القديم قصصه وروائعه الخالدة، وبين الكتابة الروائية الحديثة التي تتفق والنص الأصلي ولا تصطدم مع روح وذائقة القارئ المعاصر، مضيفا إليها ما يسمح به خيال المبدع دون أن تتعارض مع حقائق التاريخ أو النص التراثي. 
 

كتاب روائع القصص المصري القديم 

إنها روائع القصص المصري القديم التي تقدم للقارئ صفحة ناصعة من التراث الأدبي للحضارة المصرية القديمة، ترضي أشواقه وشغفه للتعرف على أحد جوانبها العظيمة، كما تشيع ذائقته الجمالية الطامحة للجمال الفني والأدبي الرفيع واهتمامه بحضارة المصريين القدماء باعتبارها الصفحة الأولى في كتاب الحضارة الإنسانية، التي هي جزء من تاريخه الإنساني وحضارته المتراكمة.
كما أن هذه القصص تمثل صفحات مجيدة من حضارتنا المصرية القديمة في شكل روائي معاصر تتجمع فيه كل المدارس والتقنيات الحديثة والأشكال الروائية التي عرفها العالم بعد ذلك بآلاف السنين.

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أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب روائع القصص المصري القديم

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