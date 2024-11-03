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أمين البحوث الإسلامية: المجتمع يعاني عددًا من الأزمات الأخلاقية والسلوكية

أمين البحوث الإسلامية
أمين "البحوث الإسلامية" يعقد جلسة حوارية مع الطلاب

ألقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي محاضرة بمركز النيل التابع للهيئة العامة للاستعلام بمحافظة أسيوط لعدد من طالبات كلية الآداب بقسم الاجتماع، وعدد من المؤديات للخدمة العامة؛ وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها لمتابعة عدد من مناطق الوعظ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالمتابعة المستمرة لمناطق الوعظ وتفعيل دور الوعاظ في كل المحافظات.

أمين البحوث الإسلامية: المجتمع في الوقت الحالي يعاني من عدد من الأزمات الأخلاقية والسلوكية

وقال الأمين العام خلال كلمته: إن المجتمع في الوقت الحالي يعاني من عدد من الأزمات الأخلاقية والسلوكية والمجتمعية نتيجة عدد من الثقافات والأفكار الواردة، والتي تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر كبير من الإخلاص في العمل وأن نشعر بعظم المسؤولية الفردية والمجتمعية، مضيفًا أن الشباب عليهم كبير في بناء الوطن، فالمجتمع يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات يمكن أن تنال قيامهم بدورهم.

الجندي: الشباب عليهم عامل كبير من خلال دورهم الاجتماعي الفعال في معالجة الكثير من السلبيات

أضاف الجندي أن الشباب عليهم عامل كبير من خلال دورهم الاجتماعي الفعال في معالجة الكثير من السلبيات، فنحن بحاجة إلى جيل لديه الوعي بكل ما يدور حوله، وعلى درجة عالية من الثقافة والمعرفة التي تجعله على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في بناء الوطن والحفاظ عليه، مشيرًا إلى خطر الأفكار الوافدة إلينا من الخارج والتي على رأسها تلك الأفكار المتعلقة بالإلحاد والشذوذ والأفكار المتطرفة في تناول وفهم أمور الدين.

كما شهد اللقاء نقاشًا حواريًّا حيث استمع الأمين العام لأسئلة واستفسارات الشباب، والتي تناولها ضمن  المنهج الأزهري الذي يتميز بالوسطية بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية، في ظل التحديات المعاصرة التي يعيشها العالم أجمع.

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الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية امين البحوث الاسلامية مجمع البحوث الإسلامية محافظة اسيوط شيخ الأزهر

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