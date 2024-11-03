الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استجابةً للمستثمرين، الكهرباء تقرر تخفيض غرامات التأخير

الكهرباء تقرر تخفيض
الكهرباء تقرر تخفيض غرامات التأخير

دعمًا للمستثمرين،  وتيسيرًا عليهم، وتحسينًا لبيئة العمل، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، القرار رقم(٥) لسنه ٢٠٢٤ بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات التأخير، وذلك استجابةً للمذكرات المقدمة، بتاريخ ٢٢ أغسطس الماضي، من الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رئيس جمعية مستثمري السويس، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. 

 

 


يشمل القرار تخفيض غرامة التأخير لتصبح 7% بدلًا من 28%، وذلك بناءً على سعر صرف البنك المركزي. 
كما يتضمن القرار منح المستثمرين شهرًا إضافيًّا للسداد دون فوائد، وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتحاد المستثمرين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين استثمارات الاستثمارات البنك المركزى العاشر من رمضان الطاقة المتجددة جمعية مستثمرى العاشر جمعيات المستثمرين الكهرباء والطاقة المتجددة جمعية مستثمري العاشر من رمضان دعم النمو الاقتصادي جمعيات مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مجلس إدارة الاتحاد المصري

مواد متعلقة

رئيس البورصة المصرية يدشن سجل مسئولي علاقات المستثمرين

سلسلة ندوات توعوية حول أهمية المساحات الخضراء ومخاطر حرق قش الأرز بالبحيرة

نقابة كتاب مصر ترفع سقف الانتفاع بالخدمة الصحية للعضو إلى 60 ألف جنيه

استقالة أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي من منصبه

صحة المنيا: تحرير 359 محضرًا وإعدام 1042 كيلو أغذية فاسدة خلال شهر

بنسبة 100%، تحالف كويتي يستحوذ على نادي "ميلتون كينز" الإنجليزي

هيجرالي حاجة، أول تعليق من طالبة الإسكندرية الحاصلة على صفر بنتيجة الثانوية العامة 2024

وزير الثقافة ورئيس اتحاد الكتاب يبحثان دعم الإبداع الأدبي في مصر

الأكثر قراءة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

إخلاء طاقم باخرة نيلية في الأقصر بعد حادث ميل (صور)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads