استجابةً للمستثمرين، الكهرباء تقرر تخفيض غرامات التأخير

دعمًا للمستثمرين، وتيسيرًا عليهم، وتحسينًا لبيئة العمل، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، القرار رقم(٥) لسنه ٢٠٢٤ بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات التأخير، وذلك استجابةً للمذكرات المقدمة، بتاريخ ٢٢ أغسطس الماضي، من الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رئيس جمعية مستثمري السويس، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.



يشمل القرار تخفيض غرامة التأخير لتصبح 7% بدلًا من 28%، وذلك بناءً على سعر صرف البنك المركزي.

كما يتضمن القرار منح المستثمرين شهرًا إضافيًّا للسداد دون فوائد، وذلك اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة.