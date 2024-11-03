بعد توقفه لمدة عام.. مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا يعود للحياة في موسم القصب.. أسسه الخديوي إسماعيل منذ 53 عامًا.. ويصل إنتاجه 110 آلاف طن سنويًّا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، عبر مصنع سكر أبو قرقاص الواقع في جنوب محافظة المنيا، عن بدء تشغيل المصنع في موسم عصير القصب لعام 2025 استجابة لرغبات المزارعين في المنطقة.. وفيما يلي تقدم فيتو نظرة شاملة على تاريخ المصنع وأهم تفاصيله.

مصنع تاريخي رائد

يُعتبر مصنع سكر أبو قرقاص واحدًا من أقدم مصانع السكر في الشرق الأوسط، حيث أُسس عام 1871 بمبادرة من الخديوي إسماعيل كخطوة للحد من الاعتماد على استيراد السكر المكرر. وقد أصبح المصنع معروفًا بقدرته على تنفيذ مجموعة متنوعة من الصناعات التحويلية، مما جعله في مقدمة مصانع الصعيد.

إنتاج كبير يسجل الأرقام

تمتاز الطاقة الإنتاجية للمصنع بكونها تصل إلى 110 آلاف طن سنويًّا من عصير القصب والبنجر، إذ ينتج المصنع 40 ألف طن من السكر المستخرج من عصير القصب و70 ألف طن من السكر المستخرج من عصير البنجر.

إنتاج الكحول الإيثيلي الأبيض

بالإضافة إلى إنتاج السكر، يُعنى المصنع أيضًا بإنتاج الكحول الإيثيلي الأبيض، حيث تصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 120 ألف لتر يوميًّا من المولاس.

شركة ذات تاريخ عريق

تأسست الشركة المالكة للمصنع في عام 1881 برؤوس أموال فرنسية، ومرت بمرحلة تأميم في أعقاب ثورة يوليو 1952. ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة تطورًا ملحوظًا، لتصبح الآن واحدة من الشركات العملاقة التي تضم 7 مصانع ضخمة.

تحول إلى شركة مساهمة

في عام 1892، أُدمجت المصانع المختلفة لتأسيس شركة مساهمة مصرية فرنسية عرفت باسم "الشركة العامة لمصانع السكر في الوجه القبلي".. وبعد دمجها مع الشركة المصرية للتكرير في عام 1897، استمرت في التوسع والتطوير حتى تم تغيير اسمها في عام 2006 إلى "شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية".

التزام بالجودة وكفاءة العمل

اليوم، يعمل في المصنع 1103 موظفين يتمتعون بالمهارات اللازمة، وقد حصل المصنع على شهادات جودة عالمية مثل ISO 14001 وISO 9001 وOHSAS 18001، وهو ما يعكس حرصه المستمر على تحقيق أعلى معايير الجودة.

تنوع في المنتجات

يُنتج مصنع أبو قرقاص مجموعة متنوعة من 11 منتجًا، تشمل الأسيتون، والبوتانول، وكبريتات الصوديوم اللامائية، وخلات الإيثيل، وخلات البوتيل، وخل yeast الطازجة، وبيفيكول، والأكسجين، ومذبيات التركيب، والخميرة الجافة.

يمثل مصنع سكر أبو قرقاص رمزًا تاريخيًّا لصناعة السكر في مصر، ويعد مثالًا يحتذى به في مجالات التطوير المستدام والتوسع الصناعي.