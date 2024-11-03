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رياضة

الأهلي يبرز أرقام طاهر محمد طاهر بعد تسجيله في شباك سيراميكا

طاهر محمد طاهر رفقة
طاهر محمد طاهر رفقة إمام عاشور، فيتو

النادي الأهلي، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك أرقام طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تألقه مؤخرا وتسجيله أمس في شباك سيراميكا كليوباترا. 

6 هو عدد المساهمات التهديفية في 7 مباريات 

5 أهداف 

2 تمريرات حاسمة 

من جانب آخر، تأكد غياب أشرف داري مدافع الأهلي، عن قائمة الفريق أمام زد الخميس القادم بسبب استمرار إصابته في كاحل القدم حيث حصل كولر علي تقرير طبي يؤكد عدم جاهزية اللاعب ومن ثم خروجه من الحسابات الفنية. 

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الخميس القادم، وأيضا الحديث عن سلبيات وإيجابيات مباراة أمس أمام سيراميكا. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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