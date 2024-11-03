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أخبار مصر

وزير العمل: "بقابل مواطنين في الشارع بيطلبوا منى أشكر وزير التعليم للتخفيف على أبنائهم"

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو

قال محمد جبران وزير العمل، إن هناك نهضة كبيرة فى التعليم العالي خاصة الجامعات الأهلية والتكنولوجية حيث ربطت الخريجين بسوق العمل، قائلًا: بتيجى لينا دعوات من دول تطلب عمالة تتوافق مع مخرجات الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير العمل: ما حدث من تطوير فى المنظومة التعليمية قبل الجامعية نرفع له القبعة

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالمؤتمر السابع لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددا على أن ما حدث من تطوير فى المنظومة التعليمية قبل الجامعية نرفع له القبعة خاصة ما يتعلق بالقضاء على الكثافة الطلابية لتصل إلى 50 طالبا، موضحا أن هناك مواطنين بيقابلهم فى الشارع بيطلبوا منه شكر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف للتخفيف على أبنائهم، كما وجه الشكر للدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

وأوضح وزير العمل أن إطلاق المنصة الخاصة بالإطار الوطنى للمؤهلات، يتيح للخريجين معادلة مؤهلاتهم فى الخارج.

 

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