تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل ودية الأبيض أمام الشمس، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة التدريبات الاستشفائية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم بدنيًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش بستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.