الداخلية توجه قوافل متنقلة تستخرج بطاقات الرقم القومى والشهادات بالقرى والمستشفيات والمنازل

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج (5591) بطاقة رقم قومي، و(21410) مصدرًا مميكنًا، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 2/11/2024.





تلبية وتوصيل خدمات القطاع الجماهيرية الفورية

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.. وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل (2168) بطاقة رقم قومى و(190) مصدرًا مميكنًا.



كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (37) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة). وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (270) مواطنا ومواطنة.



بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع. وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (277) مواطنا ومواطنة.

