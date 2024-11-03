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أخبار مصر

نادية البدراوي: الشبكة العربية لضمان جودة التعليم تضم 18 دولة

رئيس الشبكة العربية
رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم، فيتو

عبرت الدكتورة نادية بدراوي، رئيس الشبكة العربية لضمان جودة التعليم، عن سعادتها بوجودها اليوم بالملتقى الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإتاحة هذه الفرصة.

تطبيق جودة التعليم في عدد من الجامعات المصرية

وروت الدكتورة نادية البدراوي، قصة نجاحها في تطبيق جودة التعليم في عدد من الجامعات المصرية وفي إنشاء الهيئة والتي ترأستها في ذلك الوقت إلى أن تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضافت بدراوي أن الشبكة العربية لضمان جودة التعليم تضم ١٨ دولة حاليًّا، موضحة أن الشبكة بدأت بـ٤ دول فقط.

وأكدت أن الشبكة العربية لضمان جودة التعليم، لها أهمية في نشر ثقافة الجودة والتعليم والتطوير.

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